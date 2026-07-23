Барселона се засили со Адајеми

Барселона има нов фудбалер во своите редови. Каталонците попладнево објавија за договорена соработка со напаѓачот Карим Адејеми. Договорот важи до 30 јуни 2031 година.

Дваесет и четиригодишниот Германец доаѓа од Борусија. Неговиот договор со клубот од Дортмунд беше со важност до 30 јуни 2027 година.

Адејеми игра за Борусија од 2022 година. Во сезоната 2025/26, тој постигна 10 гола и имаше шест асистенции во 39 натпревари.

Напаѓачот играше и за австриските клубови Салцбург и Лиферинг.

„Трансфермаркт“ ја проценува вредноста на германскиот репрезентативец на 40 милиони евра.

Претходно, инсајдерот Флоријан Плетенберг објави дека трансферот на Адејеми во Барселона ќе биде 22 милиони евра