„Ал Наср засекогаш!“: Кристијано Роналдо останува во Саудиска Арабија до 2027 година

Португалската фудбалкса суперѕвезда Кристијано Роналдо официјално потпиша нов договор со кој ќе биде дел од Ал Наср од Саудиска Арабија до 2027 година, објави клубот.

Роналдо беше претставен со посебен видео клип, во кој шета на плажа и на крајот вели пред камерата: „Ал Наср засекогаш!“

Со новиот договор, Кристијано Роналдо ќе остане во Саудиска Арабија до 42 години.

A new chapter begins. Same passion, same dream. Let’s make history together. 🟡🔵 pic.twitter.com/JRwwjEcSZR