Потврдено: Македонија се враќа на „Евровизија“

Македонија следната година ќе учествува на изборот за песна на „Евровизија“, потврди директорот на МРТ, Зоран Ристоски.

На Јавната седница на програмскиот совет на МРТ, на која присуствуваат претставници на еснафски здруженија, медиумски организации и релевантни институции, Ристоски сподели дека имал средби со претставници од Европскиот радиодифузен сојуз (ЕБУ) и дека со сигурност може да каже дека Македонија ќе испрати претставник на европскиот музички фестивал во 2027 година кој ќе се одржи во Софија.

Тој посочи дека МРТ има поддршка од ЕБУ во промоција на културните вредности на Македонија и очекува МРТ да добие поповолен пакет за враќање на Евросонг.

Ристоски додаде дека заврши времето на нетранспарентен избор на учесниците на Евросонг, а за тоа е доказ и веќе распишаниот јавен оглас за избор на композиција која ќе ја претставува Македонија на Јуниорскиот Евросонг 2026 година.

Македонија последен пат настапи на „Евровизија“ во 2022 година, кога претставник беше Андреа Коевска со песната „Circles“, која беше избрана преку националниот избор за „Евросонг“. Највисокиот пласман за Македонија го освои Тамара Тодевска со „Proud“ во 2017 година, кога се пласираше на седмото место.