На 11 мај во Скопје, во просториите на Сули Ан, ќе се одржи првото издание на Resonant Earth: Collective Ritual (Скопје I), нов музички проект на Јордан Костов. Овој проект ја поставува музиката како отворен процес на заедничко создавање, надвор од жанровски ограничувања и фиксни форми.

Resonant Earth: Collective Ritual е жив, колективен музички чин во кој различни културни традиции, инструменти и музички јазици се спојуваат во едно единствено звучно искуство. Проектот се темели на слободна интеракција меѓу музичарите, во рамки на едноставна структура и неколку основни мотиви, што овозможува секоја изведба да се развива органски и да создава уникатни и неповторливи форми.

На сцената ќе настапи осумчлен интернационален состав: Јапинг Ванг (јангџин), Оливер Настовски (тамбура и ут), Ратко Даутовски (перкусии), Франсоа Мелан и Ник ДеКарло (туба), Шинго Масуда (канун), Александар Бошков (гитара) и Јордан Костов (таишигото, хармоника, трунг и вокал). Овој ансамбл не функционира како класичен оркестар, туку како динамична мрежа на односи, каде индивидуалните музички искуства се спојуваат во еден колективен звук.

Во сржта на проектот е идејата за музиката како резонанца, не како конечен резултат, туку како однос меѓу инструментите и телата, традицијата и импровизацијата, индивидуалното и заедничкото. Наместо фиксна партитура, публиката ќе биде сведок на процесот во кој звукот постојано се менува, флуктуира и се преосмислува.

Ова скопско издание е прв чекор од пошироко меѓународно патување на проектот, со најавени настапи во Париз, Берлин, Јапонија и Виетнам. Секој концерт ќе носи различна звучна енергија и различен состав на музичари, но ќе го задржи основниот концепт: резонанца меѓу луѓето, земјата и моментот.

Како вовед во главниот настан, на 8 и 9 мај во Скопје ќе се одржат два промо концерти, кои ќе служат како звучни прелудиуми.

Првиот концерт (8 мај, во Буква) ќе биде камерна средба меѓу јапонскиот музичар Шинго Масуда (канун) и македонските музичари Андреа Мирческа (контрабас) и Дарио Циевски (тапани), во интимен формат каде звукот се развива низ непосредна интеракција и внимание кон деталите.

Вториот концерт (9 мај, во Бруклински џез бистро) ќе го прошири овој дијалог во меѓународен контекст, со учество на Јапинг Ванг (јангџин), Франсоа Мелан (туба) и Шинго Масуда (канун), отворајќи простор за средба на различни музички традиции и импровизациски практики.

Овие два концерта не се само промоции, туку суштински дел од концептот – процеси во кои музиката се појавува во својата најконцентрирана и камерна форма, подготвувајќи ја публиката за поширокото искуство на Resonant Earth: Collective Ritual.

Настанот на 11 мај нема да има фиксна програма, туку ќе понуди отворено и живо искуство. Тој нема да биде редовен концерт со низа композиции, туку процес што се случува во реално време, повеќе како ритуал, отколку изведба, повеќе како заедничко доживување, отколку традиционален настап.