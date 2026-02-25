 Skip to main content
25.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 25 февруари 2026
Неделник

Музички маратон на Дац и Александар во МНТ за Денот на жената

Музика

25.02.2026

Република

Драган Спасов-Дац и Александар Митевски најавија музички маратон пред концертите „Дамите бираат“, кои ќе се одржат на 6 и 7 март во Македонскиот народен театар (МНТ), во пресрет на Денот на жената – 8 Март.

Како што соопштија на денешната прес-конфренцијата, концертот ќе биде поделен во три дела, а на сцената ќе ги придружува групата „Дрим тим“.

Првиот дел е прием со пијалак за довредојде. Во фоајето на МНТ ќе ве пречека нашиот диџеј Миле Џолев, доктор за музика. ​Потоа оди концертот. По концертот се селиме повторно во фоајето на коктел и нѐ очекува нашиот пријател Јоргуш на клавијатури. Ќе има и плус пеење и ќе ја заокружиме вечерта некаде околу еден часот, рече актерот Драган Спасов-Дац.

Концертот е насловен „Дамите бираат“ и како што велат Дац и Александар тоа ќе биде еден вистински празник на љубовта и на жената.

Бендот е надополнет со уште музичари и ќе брои 16-17 луѓе на сцената заедно со нас. Имаме и интересни специјални гости, рече Митевски.

