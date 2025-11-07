 Skip to main content
07.11.2025
Република Најнови вести
Петок, 7 ноември 2025
Неделник

Флејти и пијано во совршена хармонија – концерт на триото „Анимато“ вечерва во Тирана

Музика

07.11.2025

Во организација на Културно-информативниот центар на Македонија во Тирана (КИЦ Тирана), во соработка со фестивалот „Магична флејта“, во петок, 07 ноември 2025 година, со почеток во 19:00 часот, во концертната сала „Фердинанд Деда“ при националната телевизија РТШ, ќе се одржи концерт на триото „Анимато“.

На сцената ќе настапат:

  • Даниела Неделковска – флејта
  • Симона Марочковска Манојловска – флејта
  • Светлана Димитриевска – пијано

Публиката ќе има можност да ужива во внимателно избрана програма со дела од Прокопиев, Шор, Елгар и Доплер, кои ќе ја доловат разновидноста и убавината на класичната музика преку виртуозноста на македонските уметници.

По настапот на триото „Анимато“, концертната вечер ќе продолжи со изведба на оркестарот на РТШ, под диригентство на Фатос Керимај, со што ќе се заокружи уште еден значаен културен настан кој ја продлабочува соработката меѓу Македонија и Албанија на полето на музиката и културата.

