Проекција на еден од наjуспешните романски филмови за изминатата година „Три километри до крајот на светот“ вечерва во Кинотека

Вечер во Кинотека на Македонија, со почеток во 18:00 часот ќе имате можност да го погледнете филмот “ТРИ КИЛОМЕТРИ ДО КРАЈОТ НА СВЕТОТ“ во режија на Емануел Парву, (кој е познат и по улогите вo филмовите на Кристијан Мунџиу) е еден од наjуспешните романски филмови изминатата година. Филмот ја имаше својата премиера во Кан каде се натпреваруваше во главната натпреварувачка програма.

Во една конзервативна заедница околу делтата на Дунав, геј–тинејџер на патување на самооткривање се судира со традиционалните вредности на неговите родители и соседи.

Возрасна категорија: 16 години

Влезница: 150 денари

„ТРИ КИЛОМЕТРИ ДО КРАЈОТ НА СВЕТОТ“

(Three Kilometres To The End Of The World)

Игран филм, Романија,

2025, 105 мин., колор, ДЦП

Режисер: Емануел Парву (Emanuel Parvu)

Сценарио: Мируна Береску, Емануел Парву (Miruna Berescu, Emanuel Parvu)

Улоги: Валериу Андриута, Ингрид Береску, Влад Брумару (Valeriu Andriuta, Ingrid Berescu, Vlad Brumaru)