Почнува снимањето на серијата за Битлси

Во Германија започнува снимањето на нова серија за Битлси наречена „Хамбуршки денови“. Авторите на серијата за почетоците на Битлси во населбата Санкт Паули ги објавија имињата на главните актери.

Снимањето ќе се одвива во Минхен и Ливерпул во наредните недели, објави ПР агенцијата „Џаст Публицити“.

Џон Ленон го игра ирскиот актер Рис Манион, Пол Макартни го игра Елис Марфи, а Џорџ Харисон го игра Харви Брет.

Улогата на Пит Бест, тапанарот на Битлси од 1960 до 1962 година, ја игра Патрик Гилмор, додека тогашниот басист Стјуарт Сатклиф го игра Луис Ландау.

Германскиот актер Каспер фон Билов се појавува во улогата на Клаус Ворман. Денес, 88-годишниот уметник тесно соработуваше со бендот и, меѓу другото, го дизајнираше и омотот на албумот „Револвер“.

ТВ серијата од шест дела се одвива во 1960-тите, во зачадените клубови на Репербан, и раскажува, меѓу другото, за пријателството на Битлси со уметничката група собрана околу Форман.

Серијата е базирана на неговата автобиографија.

Тогаш непознатиот бенд од Ливерпул имал пет члена кога пристигнал во Хамбург – Ринго Стар сè уште не им се придружил.