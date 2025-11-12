Во рамките на прославата на јубилејот на Римокатоличката црква, кој се одржува на секои 25 години, папата Лав Четиринаесетти в сабота ќе пречека десетици актери и режисери на собир под назив „Светот на филмот“ во својата официјална резиденција, соопшти Ватикан.

Меѓу актерите чие присуство се очекува се Кејт Бланшет, Адам Скот, Крис Пајн, Виго Мортенсен, Елисон Бри и Дејв Франко, како и режисерите Џад Апатоу, Спајк Ли, Џорџ Милер и Гас Ван Сент, пренесува Њујорк Тајмс.

Весникот „Варајати“ вчера објави видео во кое папата Лав Четиринаесетти објави кои се неговите четири омилени филмови на сите времиња: „Прекрасен живот“ (1946) на Френк Капра, со Џими Стјуарт во главната улога, „Моите песни, моите соништа“ (1965) на Роберт Вајз, со Џули Ендрјус, „Обични луѓе“ (1980) на Роберт Редфорд, со Доналд Сатерленд и Мери Тајлер Мур, и „Животот е убав“ (1997) на Роберто Бенини.

Во оваа година на јубилејот, папата Лав XIV изрази желба да го продлабочи дијалогот со светот на филмот, а особено со актерите и режисерите, истражувајќи ги можностите кои уметничката креативност ги нуди за мисијата на црквата и промоцијата на човечките вредности, се наведува во соопштението на Ватикан.

Јубилејот на Римокатоличката црква, традиција на покајание и прошка, почна во декември минатата година и ќе трае до почетокот на јануари 2026 година. Овој посебен настан го организираат Одделот на црквата за култура и образование, заедно со Одделот за комуникации и Ватиканските музеи.

Папата Лав Четиринаесетти минатата недела во Ватикан се сретба со актерот Роберт Де Ниро, а во јуни го посети Ал Пачино.