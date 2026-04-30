 Skip to main content
30.04.2026
Република Најнови вести
Неделник

Месечни „Кино средби“ во Кинотека и Францускиот институт во Скопје

Филм

Францускиот институт во Скопје и Кинотека организираат уште едно издание на месечните „Кино средби” во Кинотека со проекцијата на филмот „Марија“ (2024) на Жесика Пали, со Анамарија Вартоломеј, Мет Дилон, Џузепе Маџо. Проекцијата е закажана за 6 мај во 20 часот.

Марија е на границата помеѓу светот на децата и оној на возрасните, кога блеснува во контроверзниот филм „Последното танго во Париз”, кој подоцна станува култен. Таа станува светски позната, но не е подготвена ни за славата, ни за скандалот, ни за сите последици.

Филмот е со превод на македонски јазик.

Во „Марија”, Жесика Пали со емпатија раскажува за трагичната судбина на Марија Шнајдер. Чувствителен омаж кон актерката чијшто живот беше засекогаш променет по снимањето на „Последното танго во Париз”. Анамарија Вартоломеј е инзвонредна од почеток до крај. (Телерама)

Поврзани вести

Култура  | 30.04.2026
Љутков за јубилејот на Кинотека: Во овие простории не се чуваат само филмски ленти, тука се гласовите што вечно ги раскажуваат приказните за нас самите
Култура  | 30.04.2026
Бошко Грујоски: Да не ги славиме само изминатите достигнувања на Кинотеката, туку со отворено срце да им се радуваме на идните
Филм  | 29.04.2026
Кинотека одбележува 50 години со ретроспективна изложба: Од архивски материјали до незаборавни моменти, изложбата ја раскажува приказната за половина век филмска култура