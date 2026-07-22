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22.07.2026
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Среда, 22 јули 2026
Неделник

„Кога денот немаше име“ на Теона Стругар Митевска денеска во Кинотека

Филм

22.07.2026

КОГА ДЕНОТ НЕМАШЕ ИМЕ

When the day had no name

Теона Стругар Митевска / Македонија / 2017 / 93 мин

Филмот претставува приказна за група тинејџери од исто маало, млади луѓе кои растат во средина оптоварена со предрасуди, стравови и длабоко вкоренети етнички поделби. Тие секојдневно се соочуваат со тензиите што постојат меѓу нив и нивните соседи Албанци, живеејќи во атмосфера во која недовербата и стереотипите често се пренесуваат од една генерација на друга.
Со прецизен и бескомпромисен авторски пристап, режисерката Теона Стругар-Митевска навлегува во темните слоеви на македонската транзициска стварност, откривајќи едно општество заробено меѓу економската безизлезност, колективните фрустрации и наследените националистички митови. Наместо да нуди едноставни одговори, филмот ја анализира духовната пустош што се создава кога младите генерации растат во средина во која омразата и предрасудите стануваат дел од секојдневниот јазик и начин на размислување.
Особена тежина на делото му дава фактот што неговата инспирација произлегува од реален и трауматичен настан што длабоко го потресе македонското општество. Станува збор за убиството на петмина млади момчиња кај Смилковско Езеро во 2012 година – трагедија која остана запаметена како „Убиствата кај Смилковци“ или „Смилковскиот масакр“. Настанот предизвика силни општествени и политички потреси, продлабочувајќи ги меѓуетничките тензии и отворајќи болни прашања за довербата, правдата и соживотот во современа Македонија.

Проекции

Среда, 22 јули20:30

Оригинален јазик

150 ден

Улоги

Леон Ристов, Ханис Багашов, Драган Мишевски, Лабина Митевска

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