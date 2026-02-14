 Skip to main content
Сабота, 14 февруари 2026
Кинотеката ја продолжува програмата со нови филмски проекции: Авторски филм на Џим Џармуш и двојна проекција на „Приказна за Сиљан“ на репертоарот овој викенд

Филм

14.02.2026


Кинотеката продолжува со својата редовна филмска програма, нудејќи им на љубителите на седмата уметност нови проекции во текот на претстојниот викенд.

Во сабота, на 14 февруари со почеток во 20:00 часот, ќе биде прикажан филмот „Татко, мајка, сестра, брат“, во режија на Џим Џармуш — дело што го носи препознатливиот авторски пристап и естетика на режисерот.

Во недела, на 15 февруари, на програмата е филмот „Приказна за Сиљан“, со две проекции — во 18:00 и во 20:00 часот, овозможувајќи им на посетителите поголема флексибилност за присуство.

Кинотеката ги поканува сите заинтересирани да ја проследат програмата и да уживаат во филмското искуство на големото платно.

