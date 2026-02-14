Кинотеката ја продолжува програмата со нови филмски проекции: Авторски филм на Џим Џармуш и двојна проекција на „Приказна за Сиљан“ на репертоарот овој викенд



Кинотеката продолжува со својата редовна филмска програма, нудејќи им на љубителите на седмата уметност нови проекции во текот на претстојниот викенд.

Во сабота, на 14 февруари со почеток во 20:00 часот, ќе биде прикажан филмот „Татко, мајка, сестра, брат“, во режија на Џим Џармуш — дело што го носи препознатливиот авторски пристап и естетика на режисерот.

Во недела, на 15 февруари, на програмата е филмот „Приказна за Сиљан“, со две проекции — во 18:00 и во 20:00 часот, овозможувајќи им на посетителите поголема флексибилност за присуство.

Кинотеката ги поканува сите заинтересирани да ја проследат програмата и да уживаат во филмското искуство на големото платно.