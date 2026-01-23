Хрватскиот филм „Fiume o morte!“ со историска награда за најдобар европски документарец

Fiume o morte!

Документарно-играниот филм Fiume o morte! на хрватскиот режисер Игор Безиновиќ оствари исклучителен успех освојувајќи ја наградата за најдобар европски документарен филм на Европски филмски награди во Берлин, признание што се смета за највисокото европско одличје во филмската уметност.

Наградата ја презедоа режисерот Безиновиќ и продуцентката Вања Јамбровиќ, а филмот беше номиниран и во главната категорија за најдобар европски филм, што дополнително ја потврдува неговата меѓународна релевантност.

„Fiume o morte!“ обработува една од најконтроверзните и најбизарни епизоди од европската историја – 16-месечната окупација на Риека во 1919 година од страна на италијанскиот поет и радикален националист Габриеле Д’Анунцио. Наместо класичен историски пристап, филмот ја реконструира оваа епизода преку гласовите на денешните жители на градот, комбинирајќи документарна строгост со ироничен, бунтовен и панкерски филмски израз.

Преку низа сцени исполнети со апсурд, насилство, театар и политичка митологија, „Fiume o morte!“ го прикажува настанот не само како историски куриозитет, туку и како рана на современите облици на политички спектакл, култ на лидерство и милитаризирана реторика.

Филмот е во продукција на Restart, со продуценти Вања Јамбровиќ и Тибор Кесер, и веќе влезе во историјата како првиот документарен филм од Хрватска избран за национален кандидат за Оскар, за 98. доделување на наградите на Американската филмска академија.

Со ова признание, „Fiume o morte!“ се позиционира како еден од најзначајните европски документарни филмови во последните години, отворајќи простор за нови начини на раскажување историја преку филм