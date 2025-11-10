Филмот „Балада за лонецот и капакот“ во режија на Вардан Тозија, а во продукција на Ивана Шекуткоска и Минимал Колектив Продукција доби 9.000 евра за развој на сценарио

Филмот „Балада за лонецот и капакот“ во режија на Вардан Тозија, а во продукција на Ивана Шекуткоска и Минимал Колектив Продукција, е меѓу избраните проекти што ќе добијат финансиска поддршка во рамки на 2025 Funding Round на SEE Cinema Network.

Официјалната најава беше објавена во рамките на 66. Меѓународен филмски фестивал во Солун каде SEE Cinema Network ги објави добитниците на овогодинешниот развоен фонд, соопшти Агенцијата за филм.

Секој од поддржаните проекти ќе добие 9.000 евра наменети за развој на сценарио и подготовка на продукција.