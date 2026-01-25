„ФАНК ЈУ“ утре во Кинотека

26 ЈАНУАРИ (ПОНЕДЕЛНИК) 20:00
ФАНК ЈУ
(Funk Yu)
Документарен филм, Хрватска, Црна Гора
2024, 81 мин., колор, ДЦП
Режија: Франко Дујмиќ (Franko Dujmic)
Сценарио: Франко Дујмиќ (Franko Dujmic)
Улоги: Франко Дујмиќ, Јерко Марќиќ (Franko Dujmic, Jerko Marcic)
Франко, колекционер на грамофонски плочи, тргнува на авантура низ поранешна Југославија за да ja пронајде единственaта плоча што му недостасува во колекцијата – синглот „Улица јоргована / Златокоса“, еден од најдобрите примери на југословенски фанк. По пат среќава низа интересни личности што ги интервјуира за да добие увид во манијата на пребарување кутии со грамофонски плочи.
Возрасна категорија: 14 години
Влезница: 150 денари