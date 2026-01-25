 Skip to main content
25.01.2026
Недела, 25 јануари 2026
Неделник

„ФАНК ЈУ“ утре во Кинотека

Филм

25.01.2026

26 ЈАНУАРИ (ПОНЕДЕЛНИК) 20:00

ФАНК ЈУ

(Funk Yu)

Документарен филм, Хрватска, Црна Гора

2024, 81 мин., колор, ДЦП

Режија: Франко Дујмиќ (Franko Dujmic)

Сценарио: Франко Дујмиќ (Franko Dujmic)

Улоги: Франко Дујмиќ, Јерко Марќиќ (Franko Dujmic, Jerko Marcic)

Франко, колекционер на грамофонски плочи, тргнува на авантура низ поранешна Југославија за да ja пронајде единственaта плоча што му недостасува во колекцијата – синглот „Улица јоргована / Златокоса“, еден од најдобрите примери на југословенски фанк. По пат среќава низа интересни личности што ги интервјуира за да добие увид во манијата на пребарување кутии со грамофонски плочи.

Возрасна категорија: 14 години

Влезница: 150 денари

