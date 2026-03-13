 Skip to main content
13.03.2026
Република Најнови вести
Петок, 13 март 2026
Неделник

Агенција за филм: Кирил Поп Христов – Кили создаде ликови кои ќе останат запаметени од публиката и ќе бидат дел од културната меморија на македонскиот филм

Филм

13.03.2026

Со голема тага ја примивме веста за заминувањето на актерот Кирил Поп Христов – Кили, уметник кој остави значаен траг во македонската филмска и театарска уметност, објави на својот фејсбук профил Агенцијата за филм.

Со својата посветеност, талент и автентична актерска енергија, тој создаде ликови кои ќе останат запаметени од публиката и ќе бидат дел од културната меморија на македонскиот филм.

Во негова чест, споделуваме краток видео осврт од филмовите во кои тој остави свој препознатлив актерски печат.

Агенцијата за филм изразува искрено сочувство до неговото семејство, колегите и сите кои имаа чест да работат со него.

Неговото дело ќе продолжи да живее преку филмовите и улогите што ги создаде.

Вечна му слава.

