Музиката обединува: Видеолотарија Касинос Австрија сигурен партнер на културата

Видеолотарија Касинос Австрија продолжува да вложува во развојот на музичката и културната сцена во земјава. Како партнер на програмата на Национаната опера и балет, со задоволство споделуваме дека вечерва, петок 13.03.2026 во 19:30 ќе биде изведена „Мадам Батерфлај“ од Џакомо Пучини. Станува збор за едно од најемотивните и најизведувани дела на светскиот оперски репертоар.

„Мадам Батерфлај“ е музичка драма со силна човечка приказна, во која љубовта, надежта и предавството се испреплетуваат во трагична судбина. Диригент на претставата е гостинот од Грција, Мирон Михаилидис, а режијата ја потпишува Александар Текелиев (Бугарија). Сценографијата е на Живојин Трајановиќ, костимографијата ја изработи Лира Грабул, концерт-мајстор е Верица Ламбевска, а хор-мајстори се Јасмина Ѓорѓеска и Ѓургица Дашиќ.

Покрај овој извонреден настан во Националната опера и балет, Видеолотарија е партнер и на заедничкиот концерт на Дорис Драговиќ и Петар Грашо, кој ќе се одржи во сабота на 14 март 2026 година, во арената „Борис Трајковски“. Грашо и Драговиќ ќе донесат вечер исполнета со емоции и хитови кои со години се дел од регионалната музичка сцена, обединувајќи различни генерации публика.

Поддршката на ваквите настани е дел од долгорочна заложба за развој и промоција на културата на Видеолотарија. Културата и музиката имаат моќ да инспирираат, да обединуваат и да создаваат незаборавни доживувања. Токму затоа продолжуваме да поддржуваме настани кои ја збогатуваат културната сцена и носат вредност за публиката.