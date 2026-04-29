Охрид повторно ќе пее со Сергеј Ќетковиќ

По минатогодишниот незаборавен концерт на истата сцена, Сергеј Ќетковиќ ова лето се враќа во Охрид, носејќи уште една вечер исполнета со емоции, музика и магична атмосфера. На 9 август 2026 година, со почеток во 20:00 часот, сцената на Антички театар во Охрид повторно ќе биде дом на најубавите балади под отворено небо.

Во организација на Евентум продукција, концертот е дел од актуелната турнеја Live Tour 2026, која ветува вечер исполнета со љубов, искрени емоции и безвременски хитови што публиката ги пее во еден глас. Песните како „Погледи у тами“, „Нису ми дали да те волим“, „Љубав“, „На први поглед“, „Кофер“ ќе одекнат во амбиентот кој одамна стана синоним за врвни музички доживувања.

Познат по својата искреност и непосредност, Сергеј Ќетковиќ е артист кој не се штеди на сцена бидејќи комуницира со публиката, раскажува анегдоти, знае да се симне меѓу фановите, па дури и да танцува со нив, создавајќи атмосфера на блискост што ретко се доживува на концерти.

Минатогодишниот настап остави силен впечаток кај публиката, а очекувањата за ова лето се уште поголеми – уште повеќе емоции, уште посилна енергија и вечер која долго ќе се памети.

Влезниците се веќе во продажба по цена од 1000 денари, и тоа преку мрежата на https://e-ticket.mk/.

Не ја пропуштајте можноста да бидете дел од една од најубавите музички приказни ова лето што ќе се случат под ѕвезденото небо во Охрид.