Жените се повеќе си ја шијат вагината за пак да бидат невини

Во последно време, хименопластиката се изведува сè почесто во светот, а причините за подложување на оваа процедура се различни. Девојки од руралните средини одлучуваат да ја вратат својата невиност, за да можат да се омажат, бидејќи младоженецот сака „чиста сопруга“ објаснуваат гинекологот Вања Милошевиќ и психологот Снежана Репач зборуваа на Курир ТВ.

Милошевиќ ги истакнува компликациите, но и самата суштина на хируршките процедури.

Прво, ова е хируршка интервенција, не би сакала нејзините индикации да бидат минимизирани, особено компликациите бидејќи секоја хируршка интервенција носи одреден ризик, дури и ако се минимални во овој случај. Второ, медицината и хирургијата постојат за да му помогнат на пациентот поради сериозноста на работата, па кога, да речеме, има масивно крварење или слично, тогаш хирургијата е тука за да спаси живот. Кога ќе почнеме да ја злоупотребуваме како таква, не мислам само на ова, туку кога правиме нешто што не е приоритет, тогаш доаѓаме до точка каде што жената може да избере. Таа сигурно може да прави што сака, но одењето на хируршка маса без јасни индикации е ризик што мора да се земе предвид .Ова е измислено за да може некоја жена на која ѝ е пресечен хименот, без разлика дали е поради повреда, несреќа или крварење, да го реконструира.

Извор Курир.тв