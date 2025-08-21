Skip to main content
21.08.2025
Барај
Култура
|
Сиљановска-Давкова го отвори 64.издание на СВП: Поетите го менувале и сѐ уште можат да го менуваат светот
21.08.2025
Култура
|
„Приказната на Електра“ на Дејан Пројковски утре на Битолско културно лето
21.08.2025
Култура
|
Кукунеш: Јазичната и културната врската меѓу Македонија и Словачка е нераскинлива цели 1162 години, а доказ за тоа е годинашниот лауреат на СВП – словачкиот поет, Иван Штрпка
21.08.2025
Македонија
|
Ангелов: Силниот ветер ја влоши состојбата со пожарот во „Јасен“, но не се повлековме и ги сопревме пламените јазици
21.08.2025
Култура
|
Игор Ангелов ја носи монодрамата „Сите најубави нешта“ на БИТФЕСТ
21.08.2025
Култура
|
Љутков: И секоја година фестивалот сведочи дека поезијата е вечна, а зборот најмоќниот мост меѓу луѓето, културите и времињата
21.08.2025
Сцена
|
„Паркети“ со голем концерт во Битола вечерва слават 30 години од издавањето на својот прв албум „Грижа на совеста“
21.08.2025
Фудбал
|
Пласманот во ЛЕ реалност: Шкендија го совлада скапиот тим на Лудогорец
21.08.2025
Филм
|
„Медена земја“, „Марија“, „До Балчак“, „Бунтовната принцеза“, „Авантурите на Биби и Боби“… -кино на отворено во паркот Македонија во Кисела Вода
21.08.2025
Кујнски тефтер
|
Пита без кори, се меша со лажица
21.08.2025
Живот
|
Дали треба да се исклучуваат од струја полначите кога не се користат?
21.08.2025
Кујнски тефтер
|
Рецепт за здрава бајадера
21.08.2025
Свет
|
Зеленски очекува наскоро да се разјасни какви безбедносни гаранции ѝ се нудат на Украина
21.08.2025
Музика
|
Трето издание на „Охрид џез фестивал 2025“ од 22-24 август во магичното предворје на црквата „Св. Софија“
21.08.2025
Ракомет
|
Лино Червар во Охрид ја промовираше неговата книга „Ракомет – Патот до врвот и тајните на успехот“
21.08.2025
Кариера
|
Растенија што носат богатство: Ако засадите едно, можете да заработите до 40.000 евра годишно
21.08.2025
Свет
|
Топењето на мразот во Пакистан откри човек кој исчезнал пред 28 години
21.08.2025
Свет
|
Турција ги затвори пристаништата за израелските бродови
21.08.2025
Македонија
|
Тошковски: Нова седма по ред канцеларија на Управни служби на МВР во Ропотово, ја враќаме довербата на граѓаните
21.08.2025
Хроника
|
Кривична пријава за двајца поранешни раководители на АД Пошта за „несовесно работење во службата
21.08.2025