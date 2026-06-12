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13.06.2026
Републиканка на денот
13.06.2026
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12.06.2026
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Ден Џарвис е нов министер за одбрана на Велика Британија по оставката на Џон Хили
12.06.2026
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Пакистан: Постигнат е напредок во преговорите меѓу Иран и САД
12.06.2026
Скопје
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Герасимовски: Утре сите заедно на „Центарска симфонија“, на коцерт под отворено небо
12.06.2026
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Курти расправа геополитика: Путин ја користи Србија во конфронтацијата со ЕУ и НАТО
12.06.2026
Скопје
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Ѓорѓиевски одржа координативна средба со скопските градоначалници
12.06.2026
Свет
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Трамп: Протечените информации за договорот со Иран не се точни
12.06.2026
Македонија
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Претседателката Сиљановска-Давкова на средба со Здружението на воените ветерани и воените инвалиди „Братство 2001“
12.06.2026
Култура
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Битола се подготвува за отворањето на Битолското културно лето – БИТ ФЕСТ 2026
12.06.2026
Свет
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Премиерот на Пакистан: Постигната е согласност за текстот за мировен договор меѓу САД и Иран
12.06.2026
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Koста Кецмановиќ и пратил порака на мајката: „Те мразам“
12.06.2026
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Рудник Саса одбележува значаен јубилеј – 20 години од рестартирањето на рудникот
12.06.2026
Македонија
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Средба на Сиљановска-Давкова со претставници на граѓанското здружение САНО
12.06.2026
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Во Кина е отворена единствена „спирална“ книжарница
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