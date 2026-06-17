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18.06.2026
Републиканка на денот
18.06.2026
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Николоски:36 години ВМРО-ДПМНЕ, 36 години борба за Македонија!
17.06.2026
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Мицкоски: Нема да толерирам министри и директори кои се оддалечуваат од народот
17.06.2026
Македонија
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Мицкоски: ВМРО е најголемиот македонски бренд, а правдата ќе стигне до сите криминалци
17.06.2026
Македонија
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Мицкоски од Струмица: Кога ќе се споменат избори, многу од опозицијата се исплашени
17.06.2026
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Динамо Минск и Силекс ќе играат во Бугарија
17.06.2026
Македонија
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Мицкоски: Слободата на Македонија била обединувачка алка на револуционерите Делчев, Груев, Сандански
17.06.2026
Македонија
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Mицкоски: ВМРО е име што се памети, име што носи тежина
17.06.2026
Македонија
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Мицкоски од Струмица: Мојата визија е Македонија да стане држава на можности, а не на изговори
17.06.2026
Македонија
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Мицкоски: Многу направивме, но не чека уште многу работа
17.06.2026
Македонија
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Мицкоски: Наследивме распадната држава, со трули институции, метастазирани во корупција и криминал, правдата е слепа, не и недостижна
17.06.2026
Македонија
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Мицкоски на роденденот на ВМРО ДПМНЕ: Идејата која започна пред 36 години не само што опстана, туку денес е посилна од кога било
17.06.2026
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Падна фасада од зграда во Карпош, оштетени три возила
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17.06.2026
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Панова: 36 години ВМРО-ДПМНЕ се години на посветеност и борба за државните интереси
17.06.2026
Македонија
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Митева: ВМРО-ДПМНЕ изминатите 36 години силата ја црпи од народот кој верува во идејата за самостојна, просперитетна и европска Македонија
17.06.2026
Македонија
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Ковачки: Мора да се брани македонската вистина, не сме дрво без корен
17.06.2026
Македонија
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Одбележување на 36 години од постоењето на ВМРО-ДПМНЕ
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