Сакате да ослабнете 10 килограми? Пробајте со автофагија, еве мени за седум дена

Што е автофагија?
Автофагијата е природен процес во нашето тело кој делува како внатрешна „рециклажа“.
Телото ги препознава старите, нефункционални клетки, токсините и другите штетни материи, ги разградува и од нив создава нови, здрави клетки или енергија.
Овој процес не само што помага за одржување на здравјето, туку може да придонесе и за губење на вишокот килограми – дури до 10 кг, според искуствата на многумина.
Д-р Драган Иванов, експерт кој детално го објаснил овој феномен, нагласува дека автофагијата не е гладување, туку начин да го активираме внатрешниот потенцијал на организмот.
За да започне, потребно е да се воздржиме од храна 12-16 часа (вклучувајќи го спиењето), да вклучиме физичка активност или да користиме наизменично топло-ладно туширање.
Овој план за исхрана е осмислен според советите на д-р Иванов, со два оброка дневно во временски прозорец кој ја активира автофагијата, а истовремено обезбедува хранливи состојки за енергија и здравје.
ример мени за 7 дена
Напомена: Оброците се планирани со пауза од 12-16 часа помеѓу последниот оброк во денот и првиот следниот ден.
На пример, ако последниот оброк е во 18:00, следниот е во 10:00 наутро.
Ден 1
– Појадок (10:00): Лимонов еликсир (сок од половина лимон, лажица мед, чаша млака вода) + овесна каша со бадеми (15-20 парчиња), цимет и парче јаболко.
– Ручек (15:00): Печен/варен грав со интегрален ориз, свежа салата од краставица и пиперки со маслиново масло.
Ден 2
– Појадок (10:00): Лимонов еликсир + јогурт со чиа семе, малку ореви (5-6) и бобинки (малини или боровинки).
– Ручек (15:00): Леќа со моркови и кромид, салата од домати со лимонов сок.
Ден 3
– Појадок (10:00): Лимонов еликсир + интегрален тост со младо сирење и парче свежа пиперка.
– Ручек (15:00): Пилешко бело месо на скара, варени брокули и салата од марула со маслиново масло.
Ден 4
– Појадок (10:00): Лимонов еликсир + смути од банана, спанаќ и растително млеко (бадемово или овесно).
– Ручек (15:00): Грашок со зачини, интегрално лепче, свежа салата од ротквици.
Ден 5
– Појадок (10:00): Лимонов еликсир + кефир со лешници (10-15) и парче грејпфрут.
– Ручек (15:00): Риба на скара (ослиќ или бакалар), варена тиквичка и салата од домати.
Ден 6
– Појадок (10:00): Лимонов еликсир + овесни снегулки со суво грозје и малку семки од тиква.
– Ручек (15:00): Печен/варен наут со зачини, салата од пиперки и магдонос.
Ден 7
– Појадок (10:00): Лимонов еликсир + младо сирење со парче интегрален леб и бобинки.
– Ручек (15:00): Ќофтиња од леќа, варен спанаќ и свежа салата од краставица.
Совети за успех:
– Постепен почеток: Ако не можете да издржите 12 часа без храна, започнете со 10 и зголемувајте постепено.
– Хидратација: Пиењето вода, билни чаеви или лимонов еликсир (по можност без мед) е дозволено во периодот без храна.
– Физичка активност: Додајте прошетки или вежби до лесно потење за да ја засилите автофагијата.
– Лесна вечера (ако мора): Ако ви е тешко без вечерен оброк, изберете бобинки, лимон или свежа салата од марула до 18:00-19:00.
– Спиење: Легнувајте пред полноќ и избегнувајте екрани за да го поддржите лачењето на мелатонин.
Кој не смее да применува автофагија?
Д-р Иванов јасно нагласува дека автофагијата не е за секого:
– Мали деца: До пубертетот не треба да се ограничува исхраната.
– Трудници и доилки: Имаат зголемена потреба од хранливи материи.
– Многу слаби или неухранети луѓе: Им треба редовен внес на храна за опоравување.
– Дијабетичари на инсулин (тип 1): Само со лекарски надзор.
– Терминални пациенти со малигни заболувања: Автофагијата може да биде ризична во напреднати стадиуми.
– Луѓе на терапија (хемо/радиотерапија): Потребна е индивидуална прилагодба со лекар.
Овој план е идеален за здрави возрасни лица кои сакаат да ослабат или да го подобрат здравјето. Пробајте го и откријте како вашето тело може да се обнови одвнатре!