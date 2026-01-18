Психијатар открива три рани предупредувачки знаци на депресија

Фото: Freepik

Третиот понеделник во јануари е познат како „Син понеделник“, наводно најдепресивниот ден во годината. Празничната сезона заврши, времето е лошо, а многумина чувствуваат финансиски притисок по празниците

Иако идејата за „Синиот понеделник“ е замислена во 2004-та година од туристичка агенција за да се поттикнат резервациите за патувања, почетокот на годината може да биде тежок период. Препознавањето на симптомите на депресија кај себе или кај вашите најблиски не е секогаш лесно.

Професорот Ахмед Ханкир, психијатар кого го следат повеќе од 426.000 луѓе на „TikTok“, објасни три рани предупредувачки знаци на депресија во видео. Тој изјави дека секој што доживува еден или повеќе од овие симптоми треба да разговара со специјалист.

Намалена енергија и мотивација

„Депресијата може да ја исцеди целата енергија од вашето тело“, рече Ханкир, додавајќи дека не станува збор само за физичка, туку и за емоционална и ментална исцрпеност.

„Депресивните луѓе честопати немаат енергија и мотивација да станат од кревет и лесно можат да го поминат целиот ден лежејќи во кревет, не правејќи апсолутно ништо“, додава тој.

Губење на интерес и задоволство во животот

Друг знак е губење на интерес за активности што порано носеле радост.

„Депресивно лице може да го изгуби целиот интерес за активности во кои некогаш навистина уживало, вклучувајќи ги и нивните омилени хобија. Депресивните луѓе можат да доживеат нешто што се нарекува анхедонија. Можеби сте наишле на терминот хедонизам, што е потрага по задоволство. Анхедонијата е целосен недостаток на задоволство што нормално би го добиле, на пример, од јадење на вашата омилена храна или интимност со вашиот романтичен партнер“, вели Ханкир.

Тешкотии во концентрацијата

Депресијата, исто така, може значително да влијае на вашата способност за концентрација.

„Депресивните луѓе можат да имаат тешкотии со концентрацијата. Толку многу што може да изгледаат расеани или изгубени“, вели лекарот.

Тој објасни дека таквите луѓе имаат тешкотии со концентрирањето на разговор и дека нивните проблеми со концентрацијата можат да бидат толку сериозни што личат на деменција.

„Тие може да се борат да го следат разговорот затоа што изгледаат изгубени во виорот на нивните депресивни умови. Всушност, проблемите со концентрацијата кај луѓето со депресија можат да бидат толку сериозни што може да помислите дека развиле деменција, кога всушност не се. Терминот за ова е псевдодеменција. Откако ќе се третира основната депресија, обично со антидепресивна терапија, проблемите со концентрацијата исчезнуваат“, заклучи тој.

Професорот Ханкир, сепак, забележува: „Само затоа што можеби доживувате еден или сите од овие симптоми, тоа не мора да значи дека развивате депресија“.

Што да направите ако се сомневате во депресија

Првиот чекор е да разговарате со вашиот матичен лекар кој може да го одреди најдобриот тек на лекување. Ова може да вклучува терапија со разговор, лекови или комбинација од пристапи.

Поддршка може да се побара и од различни организации за ментално здравје.

Извор: Denar.mk