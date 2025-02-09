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09.02.2025
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Неделник

Рускиот електричен автомобил Атом: Прототип подготвен за производство

Технологија

09.02.2025

Рускиот стартап АО „Кама“ објави дека ги има подготвено првите претпроизводствени прототипови на електричниот автомобил Атом.

Прототипите ќе бидат испратени на тестирање во лаборатории, полигони и јавни патишта.

Во моментов, пред-производствените прототипови на Атом се подложени на системска калибрација, прилагодување на софтверот и низа тестови во реални услови“, се вели во соопштението на стартапот.

Основниот модел на семејството Атом ќе биде четириметарски кросовер со пет врати. Неговата забележителна карактеристика е отсуството на централни столбови и задни врати кои се отвораат наназад.

Автомобилот ќе биде опремен со електричен мотор од 110 kW (150 КС) и литиум-јонска батерија. Досегот со едно целосно полнење ќе биде 500 километри.

Проектот Атом го развива АД „Кама“, компанија финансиран од КАМАЗ, Росатом, РФИФ, шефот на КАМАЗ, Сергеј Когогин и голем број други компании и поединци.

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