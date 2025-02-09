Рускиот електричен автомобил Атом: Прототип подготвен за производство

Рускиот стартап АО „Кама“ објави дека ги има подготвено првите претпроизводствени прототипови на електричниот автомобил Атом.

Прототипите ќе бидат испратени на тестирање во лаборатории, полигони и јавни патишта.

Во моментов, пред-производствените прототипови на Атом се подложени на системска калибрација, прилагодување на софтверот и низа тестови во реални услови“, се вели во соопштението на стартапот.

Основниот модел на семејството Атом ќе биде четириметарски кросовер со пет врати. Неговата забележителна карактеристика е отсуството на централни столбови и задни врати кои се отвораат наназад.

Автомобилот ќе биде опремен со електричен мотор од 110 kW (150 КС) и литиум-јонска батерија. Досегот со едно целосно полнење ќе биде 500 километри.

Проектот Атом го развива АД „Кама“, компанија финансиран од КАМАЗ, Росатом, РФИФ, шефот на КАМАЗ, Сергеј Когогин и голем број други компании и поединци.