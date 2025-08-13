 Skip to main content
13.08.2025
Среда, 13 август 2025
Водата во Пехчево не е безбедна за пиење

13.08.2025

Јавното комунално претпријатие „Комуналец“ од Пехчево информира дека според добиените резултати од анализи на мостри од вода за пиење, водата во моментот не е безбедна за директна консумација.

Од претпријатието апелираат граѓаните да ја користат водата за готвење само по претходно превривање.

Од „Комуналец“ посочуваат дека се преземени сите потребни мерки за технолошки третман и дезинфекција на водата.

Повторно се земени мостри за анализа од акредитирана лабораторија, а јавноста ќе биде благовремено информирана по добивањето на новите резултати, се вели во соопштението од ЈКП Комуналец.

