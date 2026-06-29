 Skip to main content
29.06.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 29 јуни 2026
Неделник

Рестрикции на вода за несовесните граѓани во Кочани

Сервиси

29.06.2026

Општина Кочани доцна синоќа упати соопштение со кое ги известува граѓаните дека во текот на вчерашниот ден е регистрирана енормно зголемена потрошувачка на вода во населените места Оризари, Грдовци, Горни Подлог, Долни Подлог, Тркање и Мојанци.

Додека вообичаената потрошувачка изнесува околу 23 литри во секунда, во моментов е евидентирана потрошувачка од 53 литри во секунда, што претставува повеќе од двојно зголемување и сериозно го оптоварува водоснабдителниот систем, се наведува во соопштението.

За ова, според Општината, причина е масовното користење на водата за пиење за наводнување на тревници, бавчи и земјоделски култури, како и за миење на дворови, бекатон-површини и други површини.

Поради ваквата несовесна и неодговорна потрошувачка, високите зони веќе се соочуваат со сериозен недостиг на вода, а доколку потрошувачката не се намали, ќе биде загрозено редовното водоснабдување и во останатите населени места, се алармира во соопштението.

Општина Кочани апелира до сите граѓани веднаш да престанат со користење на водата за наводнување и миење на дворови и други површини и истата да ја користат исклучиво рационално.

Доколку ваквата состојба продолжи, се најавува воведување рестрикции за несовесните корисници, со цел да се обезбеди уредно и непречено водоснабдување за сите граѓани.

Апелираме до сите жители да покажат одговорност и солидарност, бидејќи само со рационално користење на водата може да се обезбеди стабилно водоснабдување во сите населени места, се нагласува во итното соопштение на Општина Кочани.

Поврзани вести

Економија  | 27.06.2026
Поради високите температури да се наводнуваат површините, културите да се заштитат од плевели, болести и штетници
Сервиси  | 01.06.2026
Последна недела од акцијата за отплата на долгови без пресметка на камата
Сервиси  | 16.05.2026
Прекин во водоснабдувањето за дел од корисниците на ул. „Тодор Александров“ и полициската станица Водно