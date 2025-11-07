 Skip to main content
07.11.2025
Република Најнови вести
Петок, 7 ноември 2025
Неделник

Променливо облачно со повремен дожд, температура до 17 степени

Сервиси

07.11.2025

Времето денеска ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, особено во северозападните и северните делови. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи.

Минималната температура ќе биде во интервал од 5 до 11, а максималната ќе достигне од 12 до 17 степени.

Во Скопје, променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Ќе дува слаб југоисточен ветер. Минималната температура ќе се спушти до 9, а максималната ќе достигне до 15 степени.

Според прогнозите на УХМР, до понеделник ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Наместа повремено врнежите ќе бидат поројни и пообилни со услови за појава на грмежи. Во текот на 24 часа се очекува да наврне поголема количина дожд (над 30 литри на метар квадратен).

Од вторник ќе има стабилизирање на времето.

Поврзани вести

Сервиси  | 07.11.2025
Температурата утрово од 2 до 12 степени, најмногу дожд во Крушево
Сервиси  | 05.11.2025
Од петок доаѓа нов бран на обилни врнежи и засилен ветер
Сервиси  | 02.11.2025
Следува промена на времето: Дожд, грмежи, ветер и пад на температурите
﻿