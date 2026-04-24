24.04.2026
Петок, 24 април 2026
Знаци кои откриваат дека ѝ е преку глава од сопругот: Вака се однесува незадоволна жена

24.04.2026

Некои жени, кога се несреќни во бракот, покажуваат многу јасни знаци на незадоволство.

Тие често се повлекуваат во тишина, престануваат да комуницираат со партнерот, а мало несогласување може да предизвика голема кавга. Исто така, тие често се уморни и им недостасува енергија, што може да биде резултат на хроничен стрес.

Во несреќни бракови, жената може да престане да покажува интерес за секс и да стане таинствена, криејќи дел од својот живот од партнерот. Понекогаш тој почнува да се сомнева во партнерот и му поставува прашања за неговата верност, па дури и да го шпионира на неговиот телефон или е-пошта.

Кога жената го губи интересот за својот сопруг, таа почнува да се посветува на состанување, преземање нови хобија и поминување повеќе време надвор од домот.

Исто така, таа може да почне да инвестира во својот изглед и да стане повеќе фокусирана на сопствените потреби и желби, што е јасен знак на незадоволство во бракот.

