Јапонија воведува данок за ноќевање за туристи

Јапонија ужива рекордна популарност меѓу меѓународните туристи, и покрај проблемите како што се загадувањето, антисоцијалното однесување и „човечкиот сообраќаен метеж“. Од јануари до септември 2025 година, бројот на странски посетители надмина 30 милиони, што е прв пат во историјата. Минатиот месец, Јапонија регистрираше 3,26 милиони пристигнувања на странски туристи, што претставува раст од 13,7 проценти во споредба со истиот период минатата година. Вкупно, 31,65 милиони меѓународни туристи пристигнаа во земјата во првите девет месеци од 2025 година, соборувајќи ги сите месечни рекорди од 2024 година, пишува Б92.

За да одговори на приливот на посетители и да промовира одржлив туризам, Јапонија го одобри својот најголем данок на хотели досега. Оваа уредба прво ќе стапи на сила следната година во градот Кјото. Данокот е зголемен за прв пат од неговото воведување во 2018 година и се очекува да ги зголеми приходите од данокот за сместување во градот од околу 31,8 милиони на околу 71,5 милиони евра. Износот на данокот зависи од цената на сместувањето. Гостите на луксузните хотели ќе плаќаат околу 56,84 евра по ноќ, додека даноците за средни и буџетски соби ќе бидат значително пониски – од 5,68 до 22,73 евра по ноќ. Најнискиот данок од 1,14 евра ќе важи за сместување под 34,09 евра.

Иако данокот не е наменет да ги обесхрабри туристите, неговата цел е да ги распредели трошоците за „анти-прекумерниот туризам“ меѓу посетителите. Експертите истакнуваат дека ваквите даноци помагаат во зачувувањето на културата, одржувањето на чистотата, подобрувањето на јавниот превоз и подобрата организација на туристите, а во исто време придонесуваат за одржливоста на дестинацијата.

Популарните места како планината Фуџи веќе ги чувствуваат ефектите од големиот број посетители, со проблеми со загадувањето и безбедноста поради пренатрупаноста на патеките. Локалната самоуправа планира да ја прошири инфраструктурата и да го зголеми бројот на автобуси за да се справи со растечката побарувачка. Данокот во Кјото, со правилно инвестирање на приходите, нема негативно да влијае на туристичкото искуство. Напротив, посетителите кои избираат премиум сместување можат да почувствуваат додадена вредност бидејќи нивното плаќање придонесува за одржливост и подобрување на дестинацијата.