Најдобар начин за варење јајца

Јајцата не треба да се варат директно во вода – пареата ги готви рамномерно и спречува пукање.“
Оваа техника:
• спречува пукање на лушпата
• овозможува лесно лупење
• дава кремаста жолчка и мека белка
• го задржува природниот вкус
Постапка чекор по чекор
1. Подготовка на јајцата
• Јајцата ставете ги во сад
• Додајте:
• 1 лажичка сода бикарбона
• 1 лажичка сол
• Прелијте со вода и оставете 5 минути
• Нежно истријте ги и исплакнете
Ова помага за почиста лушпа и подобра хигиена.
2. Изедначување на температурата
• Потопете ги јајцата во чиста вода уште 10 минути
Се спречува пукање при готвење.
3. Готвење на пареа (клучен чекор)
• Во тенџере сипете околу 1 литар вода
• Додајте малку сол
• Ставете решетка или сад за парење
• Наредете ги јајцата (да НЕ ја допираат водата)
Гответе:
• 6 минути – меки јајца
• 11–12 минути – тврдо варени јајца
4. Мал трик од рестораните
• Во садче ставете:
• малку оцет
• малку сол
• Ставете го во тенџерето додека се готви
Оцетот благо ја омекнува лушпата → полесно лупење
5. Шок-ладење (најважно!)
• Веднаш ставете ги топлите јајца во ладна вода
Ова создава простор меѓу белката и лушпата →
се лупат без да се лепат
6. Лупење без нервози
• Лесно потчукнете јајце
• Почнете од поширокиот дел
Лушпата ќе излезе речиси сама
Зошто функционира овој метод?
• Пареата = рамномерна топлина → нема пукање
• Оцет + сол → омекната лушпа
• Ладна вода → белката се собира и се одвојува
Честа грешка
• Вриење на јајца на силен оган
резултат: пукање, суви жолчки, тешко лупење