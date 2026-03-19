Најдобар начин за варење јајца

Јајцата не треба да се варат директно во вода – пареата ги готви рамномерно и спречува пукање.“

Оваа техника:

• спречува пукање на лушпата

• овозможува лесно лупење

• дава кремаста жолчка и мека белка

• го задржува природниот вкус

Постапка чекор по чекор

1. Подготовка на јајцата

• Јајцата ставете ги во сад

• Додајте:

• 1 лажичка сода бикарбона

• 1 лажичка сол

• Прелијте со вода и оставете 5 минути

• Нежно истријте ги и исплакнете

Ова помага за почиста лушпа и подобра хигиена.

2. Изедначување на температурата

• Потопете ги јајцата во чиста вода уште 10 минути

Се спречува пукање при готвење.

3. Готвење на пареа (клучен чекор)

• Во тенџере сипете околу 1 литар вода

• Додајте малку сол

• Ставете решетка или сад за парење

• Наредете ги јајцата (да НЕ ја допираат водата)

Гответе:

• 6 минути – меки јајца

• 11–12 минути – тврдо варени јајца

4. Мал трик од рестораните

• Во садче ставете:

• малку оцет

• малку сол

• Ставете го во тенџерето додека се готви

Оцетот благо ја омекнува лушпата → полесно лупење

5. Шок-ладење (најважно!)

• Веднаш ставете ги топлите јајца во ладна вода

Ова создава простор меѓу белката и лушпата →

се лупат без да се лепат

6. Лупење без нервози

• Лесно потчукнете јајце

• Почнете од поширокиот дел

Лушпата ќе излезе речиси сама

Зошто функционира овој метод?

• Пареата = рамномерна топлина → нема пукање

• Оцет + сол → омекната лушпа

• Ладна вода → белката се собира и се одвојува

Честа грешка

• Вриење на јајца на силен оган

резултат: пукање, суви жолчки, тешко лупење