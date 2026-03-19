Четврток, 19 март 2026
Најдобар начин за варење јајца

Јајцата не треба да се варат директно во вода – пареата ги готви рамномерно и спречува пукање.“

Оваа техника:
• спречува пукање на лушпата
• овозможува лесно лупење
• дава кремаста жолчка и мека белка
• го задржува природниот вкус

 Постапка чекор по чекор

1. Подготовка на јајцата

• Јајцата ставете ги во сад
• Додајте:
• 1 лажичка сода бикарбона
• 1 лажичка сол
• Прелијте со вода и оставете 5 минути
• Нежно истријте ги и исплакнете

👉 Ова помага за почиста лушпа и подобра хигиена.

2. Изедначување на температурата

• Потопете ги јајцата во чиста вода уште 10 минути

👉 Се спречува пукање при готвење.

3. Готвење на пареа (клучен чекор)

• Во тенџере сипете околу 1 литар вода
• Додајте малку сол
• Ставете решетка или сад за парење
• Наредете ги јајцата (да НЕ ја допираат водата)

👉 Гответе:
• 6 минути – меки јајца
• 11–12 минути – тврдо варени јајца

4. Мал трик од рестораните

• Во садче ставете:
• малку оцет
• малку сол
• Ставете го во тенџерето додека се готви

👉 Оцетот благо ја омекнува лушпата → полесно лупење

5. Шок-ладење (најважно!)

• Веднаш ставете ги топлите јајца во ладна вода

👉 Ова создава простор меѓу белката и лушпата →
се лупат без да се лепат

6. Лупење без нервози

• Лесно потчукнете јајце
• Почнете од поширокиот дел

👉 Лушпата ќе излезе речиси сама ✨

 Зошто функционира овој метод?

• Пареата = рамномерна топлина → нема пукање
 Оцет + сол → омекната лушпа
• Ладна вода → белката се собира и се одвојува

 Честа грешка

• Вриење на јајца на силен оган
 резултат: пукање, суви жолчки, тешко лупење

