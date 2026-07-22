Грчка салата со пилешко и тестенини – вкусен летен оброк што го обожава и Неда Украден

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Летните денови се идеални за рецепти кои не бараат многу време во кујната, а сепак се доволно заситувачки. Токму таква е грчката салата со пилешко и тестенини, рецепт кој често се поврзува со Неда Украден и е совршен за ручек, вечера или оброк што може да го понесете на работа или на излет.

Комбинацијата од варени тестенини, печено пилешко месо, свеж домат, краставица, црвена пиперка, фета сирење и маслинки создава богат и освежителен вкус. Преливот од маслиново масло, сок од лимон и оригано му дава препознатлив медитерански шмек.

Потребни состојки:

250 г кратки тестенини

300 г пилешко филе

2 домати

1 краставица

1 црвена пиперка

150 г фета сирење

80 г црни маслинки

маслиново масло

сок од половина лимон

сол

бибер

суво оригано



Начин на подготовка:

Сварете ги тестенините според упатството, исцедете ги и оставете ги да се изладат. Пилешкото филе зачинете го со сол и бибер, испечете го на тава или скара, а потоа исечете го на ленти.

Доматите, краставицата и пиперката исечкајте ги на коцки, а фета сирењето издробете го. Во голем сад соединете ги тестенините, пилешкото, зеленчукот, маслинките и фета сирењето.

Посебно измешајте маслиново масло, сок од лимон и оригано, па прелијте ја салатата. Нежно промешајте и оставете ја во фрижидер околу 10 минути пред сервирање за вкусовите убаво да се соединат.