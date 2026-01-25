Домашен ‘ржен леб – едноставен рецепт за мек и крцкав леб што ќе го јадете со чорби или за сендвичи

Pexels/Beyza Yalçın

Овој рецепт за домашен ‘ржен леб е класичен, лесен за приготвување и дава богат, традиционален вкус. ‘Ржениот леб е малку поинтензивен по вкус и со погуста структура, но комбинацијата од ‘ржено и пченично брашно прави текстурата мека и убаво крцкава, идеална како прилог или основа за сендвичи.

Состојки

400 г ‘ржено брашно

600 г пченично брашно

1 лажичка шеќер

1 лажичка сол

1 пакет сув квасец (околу 7 г)

450–500 мл млака вода

(по желба) семки од сончоглед или лен за посипување

Активирање на квасецот:

Во поголем сад измешајте млака вода со една лажичка шеќер, па додајте го сувиот квасец. Оставете неколку минути додека се појави пена, што е знак дека квасецот е активен.

Мешање на брашното:

Во друг сад измешајте го ‘рженото со пченичното брашно и додајте ја солта. Потоа постепено истурете ја активираната смеса со вода во брашното и мешајте со лажица или рачно додека не добиете лепливо тесто.

Месење:

Извадете го тестото на набрашнета површина и месете околу 10 минути додека стане мазно и еластично. Ако е премногу лепливо, можете да додадете малку пченично брашно – но внимавајте да не го направите тестото претешко.

Прво растење:

Вратете го тестото во садот, покријте го со крпа и оставете го на топло место приближно 60 минути или додека се удвои во волумен.

Обликување на лебот:

Откако тестото ќе нарасне, кратко премесете го и обликувајте во векна. По желба, одозгора посипете со семки од сончоглед, лен или сусам.

Второ дизање:

Преместете ја векната во плех обложен со хартија за печење или набрашнето дно. Оставете да одмори уште 20–30 минути пред печење.

Печење:

Загрејте ја рерната на 200 °C. Ставете го лебот да се пече околу 35–40 минути, додека кората не стане златно‑кафена, а дното на лебот звучи шупливо кога ќе го тропнете со прст. Потоа извадете го и оставете го да се олади пред сечење.

Совети за најдобар резултат

‘Ржениот леб има поинтензивен вкус и погуста структура од белиот, но ако сакате малку понаведена мекост, експериментирајте со односот на брашната или додајте малку мед или маслиново масло.

Посипувањето со семки го подобрува вкусот и додава пријатна текстура на кората.

Овој леб е совршен прилог за чорби, супи или како основа за сендвичи со омилените намази и состојки.