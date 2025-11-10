Утре е најмоќниот датум во годината: Се верува дека на 11.11. се исполнуваат желби

Утре е 11.11. и според нумерологијата тоа е многу посебен ден.

Што се крие зад бројот 11, особено кога се повторува двапати? Нумеролозите веруваат дека ова е најмоќниот ден во годината.

Нумерологијата вели дека бројот 11 е исклучително моќен број, затоа комбинацијата на броевите 11 и 11 се оценува како неверојатно моќна комбинација на духовно будење и моќни почетоци – 11 е сам по себе број на почеток, интуиција, пресврт.

Утре, 11 ноември, со заедничкото дејство на „11 и 11“ ни носи силна енергија за да разбудиме нов потенцијал во себе, нова сила да го свртиме нашиот живот или да дојдеме до значајно знаење (гореспоменатото духовно будење) што може да го промени нашиот животен пат.

