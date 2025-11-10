Што исполни Ноле за да добие златна виза во Грција

Со преселбата во Атина Новак Ѓоковиќ доби и златна виза.Добивањето златен пасош во Грција е една од најевтините инвестиции во светот и се добива преку инвестирање во недвижности.

Минималната инвестиција за да се квалификувате за златен пасош е купување недвижен имот во Грција во вредност од 400.000 евра, или 800.000 евра во одредени области. Покрај тоа, потребно е легално да влезете во Грција со каква било виза или веќе да имате легален престој, што нè води до фактот дека Ноле веројатно купил недвижен имот во Грција, но јавноста сè уште не е информирана за тоа.