Што исполни Ноле за да добие златна виза во Грција

Со преселбата во Атина Новак Ѓоковиќ доби и златна виза.Добивањето златен пасош во Грција е една од најевтините инвестиции во светот и се добива преку инвестирање во недвижности.
Минималната инвестиција за да се квалификувате за златен пасош е купување недвижен имот во Грција во вредност од 400.000 евра, или 800.000 евра во одредени области. Покрај тоа, потребно е легално да влезете во Грција со каква било виза или веќе да имате легален престој, што нè води до фактот дека Ноле веројатно купил недвижен имот во Грција, но јавноста сè уште не е информирана за тоа.
- Јелена и Ноле веќе посетиле неколку приватни училишта во северните предградија на главниот град, барајќи соодветна средина на англиски јазик за да ги школуваат своите деца. Во исто време, тие бараат идеален дом – нивниот приоритет е мирот, безбедноста и близината до природата, иако не ја исклучуваат можноста за куќа со поглед на морето. Ѓоковиќ ќе продолжи да се натпреварува на турнири, планира да ја користи Атина како база.