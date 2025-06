Мел Гибсон во посета на Света Гора: Никогаш не сум бил поблиску до Бога

Гибсон е поздравен од многу Срби и православни христијани во коментарите и на социјалните мрежи за ова, а голема желба на многу луѓе е овој Австралијанец да стане православен, објави Телеграф.

Сите беа воодушевени од изразот на лицето на Мел Гибсон на Света Гора. Не се сеќаваме кога видовме таква искрена среќа, исполнетост и нежност во неговите очи, и насмевка без грижи и сите товари што го придружуваа со децении.

Mel Gibson arrived today at the Holy Monastery Hilandar, where he will stay for the next few days.



"I have never felt such a strong connection with God anywhere as here" said the Hollywood actor. pic.twitter.com/KjDP3raFsP