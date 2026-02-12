 Skip to main content
12.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 12 февруари 2026
Неделник
ВО ЖИВО
Изјава на премиерот Христијан Мицкоски

Креативна работилница за мартинки по повод Денот на Баба Марта

Калеидоскоп

12.02.2026

Во недела, во просториите на „Катче за приказни“ во центарот на Скопје (ул. „Борка Талески“ бр. 21а), ќе се одржат креативни работилници за деца посветени на традиционалниот обичај Мартинки, по повод Денот на Баба Марта.

Работилниците ќе се реализираат во два термина: од 11:00 часот за деца на возраст од 3 до 6 години и од 13:00 часот за деца над 6 години. Секоја сесија ќе трае 90 минути и ќе вклучува изработка на мартинки, раскажување приказни и интерактивни активности поврзани со симболиката на обичајот.

Раскажувачи на настанот се Василка Димитровска и Ена Чаусидис, кои преку приказни и креативен пристап ќе ги воведат децата во значењето на мартинките и традицијата поврзана со доаѓањето на пролетта.

Настанот е во организација на „Катче за приказни“, во соработка со ХАЕМУС – носител на обичајот Мартинки впишан во УНЕСКО, и Kreaktiva – The Storytelling & Experience Design Studio. Партиципацијата изнесува 750 или 850 денари и вклучува материјали за работа, приказна, тактилни активности, подарок боенка или читанка и готова мартинка.

Бројот на места е ограничен на 10 деца по термин, а заинтересираните треба однапред да се пријават преку објавениот линк.

Организаторите најавуваат дека работилницата има за цел да ги запознае децата со традицијата на мартинките преку креативно и интерактивно искуство.

Поврзани вести

Калеидоскоп  | 01.03.2025
Се откажувате од Бога во моментот кога на рака ќе ставите мартинка, велат од МПЦ
Култура  | 25.02.2025
УНЕСКО ги прогласи мартинките за нематеријално културно наследство: Интерактивна изложба на ХАЕМУС во чест на Обичајот Мартинки
Живот  | 14.02.2025
Изрази ја љубовта преку боите – креативна работилница и дружење во Public Room
﻿