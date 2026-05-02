02.05.2026
Сабота, 2 мај 2026
Актерот Сашо Тасевски им одговори на Земон и СДСМ

02.05.2026

Рубин Земон се јави во поткаст зборувајќи против Сашо Тасевски. Тој на ова врати дека Земон имал добиено насоки да го навреди и да му рече дека никогаш немал главни улоги со цел да го изнервира. Но Тасевски вели, имал доволно признанија која зборува дека неговата фела и публиката го признале. Со итонија зборува дека има напишано книги, што му го отвора патот да влезе во историјата, но и во химната, зборувајќи иронично за ставот на Земон за великанот Гоце Делчев.

Тој го запрапша Земон во што се има тој докажано? Запраша и кој му ја стави идејата дека Гоце Делчев не е битен за македонската историја и за Македонија…

Целото обраќање на Тасевски видете го во видеото.

(видеото содржи пцовки)

