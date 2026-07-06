Бигорски ги кани верниците на традиционално одбележување на втората манастирска слава за Рождеството на Свети Јован Претеча – Иванден

Познатото македонско древно светилиште „Свети Јован Крстител“, попознато како Бигорски манастир и годинава ќе го одбележи сечесниот празник на раѓањето на својот патрон и небесен застапник, светиот и славен Пророк, Претеча и Крстител Господов Јован – Иванден, што е втора манастирска слава.

По тој повод Свештената бигорска Обител преку објава ги кани верниците на заедничка прослава, која почнува вечерва, на 6 јули, со сеноќно бдение, коешто ќе започне во 20:00 часот, а на кое молитвено ќе претстои Неговото преосвештенство епископот Ексамилиски г. Епифаниј, викар на Неговата Сесветост Патријархот Вселенски г. г. Вартоломеј. Молитвено учество на бдението ќе земат монаси и свештенослужители од Света Гора, Грција и Романија, како и византиски хор од Романија, а ќе присуствува и граѓанскиот управител на Светата Гора Атонска.

Утре, на денот на празникот, во 8:30 часот ќе има свечен пречек на Неговото високопреосвештенство митрополитот Дебарско-кичевски г. Георгиј, и почеток на светата архиерејска Литургија.

Додаваат дека славното бигорско светилиште, кое низ вековите било гордост на нашите предци и столб на нивната православна вера и култура, особено за жителите на овие краишта и денес со истата ревност продолжува да сведочи за евангелската вистина и да ги јакне верата и здравите вредности меѓу народот.

Затоа, порачуваат, да ја покажеме и ние должната почит кон светиот Јован Крстител и нашата пожртвувана љубов кон неговото вековно светилиште, стекнувајќи го на тој начин благословот на светиот Претеча.

-Ја имаме големата чест и радост, во името на Христовиот пророк и крстител, да ги поканиме сите благочестиви Христијани да се присоединат кон неговото големо торжество, бидејќи тој, во денот на своето Рождество е особено благодатно присутен и преку својата славна и чудотворна Бигорска икона и чесните мошти што се пазат во неговиот храм ги слуша и исполнува молитвите на оние коишто со љубов и вера го повикуваат, тоа е денот кога „најголемиот меѓу родените од жена“ ја излева својата од Бога добиена благодат врз сите коишто ревносно го чествуваат неговиот спомен, нагласуваат од манастирот.