Ѓорѓиевски: Скопје ќе ја добие првата подземна сообраќајница!

За десетина дена започнуваме со работа за поврзувањето на тунелот под ,,Лимак”, Скопје ќе ја добие првата подземна сообраќајница!
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