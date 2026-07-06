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06.07.2026
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Понеделник, 6 јули 2026
Неделник

Ѓорѓиевски: Скопје ќе ја добие првата подземна сообраќајница!

Скопје

06.07.2026

За десетина дена започнуваме со работа за поврзувањето на тунелот под ,,Лимак”, Скопје ќе ја добие првата подземна сообраќајница!

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