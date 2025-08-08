Астролозите го сметаат 8. 8. за најмоќен датум во годината

8 август оваа година се наоѓа во Лавовската порта, а астролозите веруваат дека е поволен ден да ја замислите желбата што долго време ја носите во срцето. Точно на 8.8.2025 година, се отвора Лавовската порта и тоа е шанса да ја исполните својата најдрага желба.

Астролозите традиционално го сметаат 8 август за еден од најмоќните датуми во месецот. Комбинацијата од 8.8. има силна енергија, па затоа ставот кон овој датум е секогаш посебен.

Лавовската порта е неофицијален термин за периодот од 26 јули до 12 август. Во овој период, Сонцето прави ретка конфигурација со Земјата и со Сириус, најсјајната ѕвезда на небото. Тоа е исто така време кога Сонцето се наоѓа во својот знак на моќта, Лавот.

8 август го означува врвот на конкурентноста на планетарната конфигурација, која отвора „космичка ѕвездена порта или енергетски портал“, а огледалната комбинација на броеви ги интензивира сите барања.

Поради одразот во огледалото, имаме тројна осумка. Во нумерологијата, бројот 8 е поврзан со рамнотежата на материјалното и духовното – односно, овој ден ќе биде поволен за пронаоѓање рамнотежа, одговари на прашања.

„8. 8. е магичен датум, ги обединува нашите духовни аспекти и нашето материјално отелотворување преку реализација. Овој пат, Лавовската порта ни нуди прекрасна можност за креативност, самоизразување, да разбереме кои сме и каде одиме. Всушност, великодушно ни се дадени три дена за овие цели: 8 август, 9 август – полна Месечина, 10 август – парада на планетите. Во овој момент, потребно е внимавате на себе, да се грижите за себе“, вели Аделина Панина во интервју за „Вуман.ру“ (Woman.ru).

Астрологот ве советува да ги запишете сите ваши мисли, желби, индикации, укажувања и совети. Овие информации дефинитивно ќе ви бидат корисни. Но, противречностите, односно контрадикциите треба да се „избришат“.

„Не мора да се ограничувате, овие три дена бараат манифестација. Средете ги старите работи, исчистете го телефонскиот именик од старите контакти, направете место за нови. И запомнете дека на овој ден не мора да бидете во границите на „би требало“, позицијата „сакам“ ќе донесе дивиденди. Самиот ден не е за активни дејствија, туку за нов почеток, не ја пропуштајте вашата шанса“, советува астрологот.

Што можете да направите на 8 август?

Астролозите советуваат дека овој ден е идеален за:

– Визуелизација на целите

– Медитација и тишина

– Пишување на намерите и афирмациите

– Работа на самодовербата и креативноста

– Ослободување од стари обрасци што ве спречуваат

Ова не е ден за импулсивни потези, туку за подлабоко слушање на себеси – срцето на Лавот може да ве однесе директно до она што навистина го сакате.