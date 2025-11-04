 Skip to main content
04.11.2025
Вторник, 4 ноември 2025
Зеленски го повика Орбан да не го блокира пристапот на Украина во ЕУ

Свет

04.11.2025

Украинскиот претседател Володимир Зеленски го повика својот унгарски колега Виктор Орбан да не го блокира пристапувањето на неговата земја во ЕУ, објавија француските медиуми.

„Навистина би сакале унгарскиот премиер да нè поддржи или барем да не нè блокира“, рече Зеленски на форумот на „Еуроњуз“ за проширувањето на ЕУ во Брисел.

Украинскиот претседател додаде дека би сакал неговата земја да се приклучи на ЕУ пред 2030 година, но дека неговата земја ќе прифати само „полноправно членство во Европската Унија“.

„Ако зборуваме за членство во ЕУ, тоа мора да биде полноправно. Ми се чини дека е многу важно да имаме еднакви земји на иста маса“, рече Зеленски.

Тој додаде дека е важно членките на ЕУ да делат „слични вредности“.

„Важно е да делат слични вредности. Според мене, не можете да бидете полу- или делумен член на Европската Унија“, додаде Зеленски.

Зеленски, исто така, ги повика САД да останат отворени за снабдување на Киев со оружје со долг дострел за неговата воена кампања против Русија.

Украинскиот претседател им се обрати на делегатите на состанокот за проширување на ЕУ преку видеоконференција од регионот Покровск, во источна Украина, од каде, исто така, повика на повеќе санкции против Русија, вклучително и врз нејзиниот гасен и нуклеарен сектор.

