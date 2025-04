Во пожар во ресторан во Кина загинаа 22 лица

Во пожар во ресторан во североисточна Кина вчера загинаа 22 лица, јави новинската агенција Ксинхуа, без да ја прецизира причината за пожарот.

Ова е последен во серијата слични смртоносни инциденти низ земјата во последните години, пренесува Ројтерс.

Ксинхуа објави дека претседателот Си Џинпинг го нарекол тоа „длабоко отрезнувачка лекција“ и ги повикал лекарите да им помогнат на повредените и локалните власти да утврдат што го предизвикало пожарот и да ги откријат одговорните.

#BREAKING 🚨



First images from the restaurant fire 🔥



22 people dead and 3 injured after a #fire broke out at a restaurant near a resettlement housing complex in Liaoyang, #Liaoning Province. The investigation is ongoing. #China #fire pic.twitter.com/WRelu9T8ov