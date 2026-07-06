Во Њујорк регистрирани 14 случаи на заразени со легионарска болест

Здравствените власти на градот Њујорк објавија дека бројот на потврдени случаи на легионерска болест на Горниот Ист Сајд на Менхетен се зголеми на 14 и ги повикаа сите што неодамна биле на источната страна од Централ Парк да бидат внимателни доколку развијат симптоми слични на грип, вклучувајќи треска, кашлица, треска и болки во мускулите.

Службениците велат дека сè уште ја истражуваат причината за епидемијата и ги тестираат кулите за ладење во погодената област како можен извор, кои често се наоѓаат на покривите и можат да испуштаат магла што ги носи бактериите.

Министерството за здравство на САД соопшти дека сите кули за ладење во погодената област се тестираат.

Првите два случаи на легионерска болест беа пријавени во четвртокот, а секретарот за здравство на градот Њујорк, Алистер Мартин, вели дека властите дејствувале брзо и решително и работат на идентификување на изворот на изложеност и потврдените случаи.

Градоначалникот на Њујорк, Зохран Мамдани, изјави дека епидемијата не е поврзана со водоводните инсталации во зградите или климатизацијата во затворен простор и дека жителите во областа можат безбедно да пијат вода од чешма, да се бањаат, да се тушираат, да готват и да користат климатизација дома.

„Ве молиме веднаш контактирајте здравствен работник ако живеете, работите или сте ја посетиле областа од крајот на јуни и имате симптоми слични на грип, како што се кашлица, треска или тешкотии при дишење“, напиша Мамдани на мрежата Икс.

Се потсетува дека минатата година имало повеќе од 100 случаи на болеста во Централен Харлем.

Легионерската болест е тешка форма на пневмонија предизвикана од бактеријата Legionella, а инфекцијата се пренесува со вдишување на контаминирани капки вода.

Болеста може да биде опасна, дури и фатална ако терапијата не се започне брзо. (МИА)