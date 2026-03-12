Кошмарите можат да бидат првиот сигнал за болест

Речиси секој од време на време доживува кошмар или необично живописен сон, особено во време на стрес, анксиозност или големи животни промени. Сепак, експертите велат дека одредени чудни, интензивни или вознемирувачки соништа би можеле да бидат и ран предупредувачки знак дека доаѓа болест, дури и пред да се појават првите физички симптоми. Психолозите веруваат дека таканаречените продромални соништа можат да се појават кога мозокот детектира суптилни биолошки промени во телото во најраните фази на болеста. Теоријата сугерира дека кога инфекцијата штотуку започнува, телото произведува суптилни внатрешни сигнали пред да се појават симптомите, алармирајќи го мозокот дека нешто не е во ред.

За време на REM спиењето, фазата во која се случува сонот, мозокот ги обработува овие сигнали додека го скенира телото за знаци на нарушување. Се смета дека овие сигнали се обработуваат во паралимбичните региони на мозокот, вклучувајќи ја и амигдалата, која игра клучна улога во откривањето закани додека сме будни. Ако се открие закана, мозокот може да создаде симболични или вознемирувачки слики што го одразуваат нарушувањето во телото, иако сè уште не се појавиле дијагностички симптоми.

Професорот Патрик Мекнамара, психолог за спиење на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Бостон, објасни како функционира мозокот. „Мозокот постојано ги следи сигналите од внатрешните органи на телото за да ги одржи нашите физиолошки системи во рамнотежа. Овие сигнали се интегрирани во паралимбичните региони, кои ја следат внатрешната состојба на телото. За време на REM спиењето, мозокот ефикасно ги сумира и синтетизира овие информации, создавајќи еден вид слика за тоа што се случува во телото“, рече тој. Врската помеѓу соништата и болеста е позната со милениуми. Во античка Грција, пациентите посетувале специјализирани храмови наречени Асклепија, каде што изведувале ритуали и спиеле во светилиштето со надеж дека ќе добијат лековит сон.

Иако врската е позната долго време, теоретскиот труд на професорот Мекнамара, објавен во списанието „Фронтиерс“ минатиот август, е еден од првите обиди да се опише можен биолошки механизам што објаснува како соништата можат да претходат на болеста. Тој се надева дека неговата идеја ќе инспирира поголеми, долгорочни студии за феноменот. Најсилните докази за поддршка на теоријата досега доаѓаат од истражувањата за невролошки состојби како што се Паркинсоновата болест и деменцијата, објавува „Дејли меил“.