Во Африка беснее епидемија од непозната заразна болест

Во Африка се појавила епидемија на непозната заразна болест. Во Бурунди, во Источна Африка, се откриени 35 случаи на инфекција со непознат вирус. Пет лица веќе починале.

Сите пациенти биле во контакт едни со други, а досега ширењето на болеста е запрено.

Тестовите за вируси на ебола, марбург, долината Рифт, кримско-конго хеморагична и жолта треска, како и 200 други патогени, не покажале ништо.

Симптомите вклучуваат: треска, повраќање, дијареја, главоболка и болки во стомакот, замор, а во тешки случаи – жолтица, анемија, невролошки симптоми и тешкотии при дишењето.