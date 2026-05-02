Уапсен осомничен за затрување на бебешката храна „Хип“

HiPP

Австриските истражители привеле 39-годишен човек во врска со случајот на обид за уцена на производителот на бебешка храна „Хип“, соопшти портпаролката на Јавното обвинителство во Ајзенштат за ДПА.

Осомничениот бил приведен во Австрија, соопштија од обвинителството. Неговиот идентитет не е откриен поради тактички причини поврзани со истрагата која е во тек. Полицијата соопшти дека тој во моментов се испрашува.

Според властите, непознато лице се обидело да ја уцени компанијата со контаминирање на бебешка храна со отров за стаорци. Вкупно пет манипулирани теглички беа откриени во Австрија, Чешка и Словачка.

Во Австрија, во запленета тегличка од 190 грама „морков со компир“, инстражителите пронашле вкупно 15 микрограми отров за стаорци – точната природа на отровот сè уште не е соопштена.

Неодамна се трагаше по втора потенцијално отруена тегличка во Австрија.

Во минатото, познати компании постојано беа мета на обиди за уцена вклучувајќи затруена храна. Ова не е првпат бебешката храна да биде цел.

„Хип“, семејна компанија, е основана пред повеќе од 120 години во Баварија, Германија. Денес нејзиното седиште е во Закселн, во швајцарскиот регион Обвалден.