Трамп на средбата со Зеленски: Мислам дека Путин сака конфликтот да заврши

Америанскиот претседател Доналд Трамп, на средбата со својот украински колега, Володимир Зеленски, изјави оти верува дека рускиот претседател Владимир Путин сака конфликтот да заврши

Средбата со Путин беше успешна, постои шанса да се постигнат резултати. Ова не е моја војна, туку на Џо Бајден. Постои разумна шанса да се заврши украинскиот конфликт по средбата со Зеленски и европските лидери“, изјави Трамп на средбата со Зеленски.