18.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 18 август 2025
Трамп на средбата со Зеленски: Мислам дека Путин сака конфликтот да заврши

Свет

18.08.2025

Америанскиот претседател Доналд Трамп, на средбата со својот украински колега, Володимир Зеленски, изјави оти верува дека рускиот претседател Владимир Путин сака конфликтот да заврши

Средбата со Путин беше успешна, постои шанса да се постигнат резултати. Ова не е моја војна, туку на Џо Бајден. Постои разумна шанса да се заврши украинскиот конфликт по средбата со Зеленски и европските лидери“, изјави Трамп на средбата со Зеленски.

Трамп ја потврди својата подготвеност да одржи трилатерален состанок со Путин и Зеленски.

