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Трамп ја прекинува целата трговија со Шпанија

Свет

08.07.2026

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изјави дека не сака да тргува со Шпанија, нарекувајќи ја „ужасен партнер“ во НАТО.

„Не сакаме повеќе да правиме никаква трговска размена со Шпанија. Патем, би сакал да ја пресечете. Шпанија е ужасен партнер во НАТО. Тие не учествуваат, не плаќаат. Не сакам ништо да имам со Шпанија“, рече Трамп на маргините на самитот на НАТО во главниот град на Турција, Анкара.

Трамп, исто така, му нареди на секретарот за финансии Скот Бесент веднаш да ја прекине трговијата со Шпанија.

„Прекинете ја целата трговија со Шпанија, ве молам, вклучително и посетите… Не сакам повеќе да правам никаква трговија со нив. Во ред, веднаш прифатете го“, рече тој.

Трамп повтори дека „не е задоволен“ од НАТО поради недоволната поддршка за време на војната со Иран.(МИА)

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