Tрамп ги стави на пауза нападите врз Иран

мериканскиот претседател Доналд Трамп ги паузираше нападите врз Иран за да „даде простор“ за обновување на преговорите, изјави денеска амбасадорот на САД во Обединетите нации, Мајк Волц, откако Иран објави дека нема да напаѓа сè додека САД не го сторат тоа.

„Тој остава простор за преговори“, изјави Валц за Фокс њуз за одлуката на Трамп, без да открие дополнителни детали.

Во текот на викендов имаше затишје во непријателствата меѓу Иран и САД. Пентагон го паузираше бомбардирањето по тринаесет ноќи силни напади, а немаше извештаи ниту за ирански напади врз соседните земји во последните два дена.

Неименуван висок функционер од администрацијата на Трамп, изјави дека американскиот претседател отсекогаш јасно ставал до знаење дека „преферира дипломатија“, но дека и ѝ покажува на Исламската Република „што ќе се случи ако сериозно не се приближи на преговарачката маса“.

Иран исто така објави дека ги суспендира нападите, сè додека САД го прават тоа. Сепак, во Техеран се оценува дека „постои повеќе скептицизам отколку оптимизам во врска со прекинот на нападите“ и дека „преовладувачкиот став е дека станува збор за тактичка пауза, а не за вистинска